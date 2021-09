Juso-Initiative und «Ehe für alle» : Die Schweiz stimmt ab – das ist die Ausgangslage

Laut Umfragen hat die «Ehe für alle» gute Chancen. Schwierig dürfte es für die Juso-Initiative werden. Das musst du jetzt wissen.

Weil gegen die «Ehe für alle» das Referendum ergriffen wurde, kommt die Vorlage am Sonntag an die Urne.

In Live-Sendungen um 12.05 Uhr, um 14.00 und 16.00 Uhr analysiert Politologe Thomas Milic die Resultate. Ausserdem schalten wir zu den Abstimmungskomitees und diskutieren mit weiteren Studiogästen. Die Sendungen kannst du auch via Samsung Smart TV App auch auf den grossen Bildschirm anschauen.

Die 99-Prozent-Initiative

Die Juso-Initiative zielt auf die «Superreichen». Sie will die 99 Prozent der Gesellschaft, «die jeden Tag in Büros, Supermärkten oder Spitälern arbeiten», mehr am Wohlstand beteiligen. Dazu sollen Kapitaleinkommen wie Dividenden oder Zinsen ab einer bestimmten Schwelle im Umfang von 150 Prozent besteuert werden. Der Mehrertrag soll an Menschen mit tiefem und mittlerem Einkommen fliessen.