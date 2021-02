News-Scout Reto Stadelmann war schon am frühen Samstagmorgen am Ufer des Bodensees anzutreffen. «Um den schönen Frühlingsmorgen zu fotografieren», wie der Hobby-Fotograf zu 20 Minuten sagt.

Bereits um 7 Uhr in der Früh transportierte die Gurtenbahn in Bern viele Ausflügler auf den Stadtberg hinauf. «Man merkt, dass es langsam Frühling wird», sagt eine im Einsatz stehende Ticketkontrolleurin. Und auch auf dem Üetliberg in Zürich sind viele Sonnenhungrige unterwegs. Die Mitarbeiter des dortigen Hotels sind gewappnet: «Unser Take-Away-Betrieb ist bestens vorbereitet, um all die Ausflügler zu versorgen», so eine Mitarbeiterin. Dies natürlich stets unter Einhaltung der Hygienemassnahmen, wie sie betont. Zeitgleich platzen auch die Schweizer Skigebiete aus allen Nähten: Im Kanton Waadt etwa hat die Polizei bereits mehrere Parkplätze von Skigebieten schliessen müssen.