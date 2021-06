Letzter Sieg vor 30 Jahren - Die Schweiz trifft im EM-Achtelfinal auf Weltmeister Frankreich

An der EM 2016 gab es das Duell bereits in der Gruppenphase. Das Spiel endete torlos.

Am Mittwochabend fanden die letzten EM-Gruppenspiele statt. Diese waren besonders für die Schweizer Nati interessant, denn nachdem sie den Einzug in den Achtelfinal nach langem Bangen feiern konnte – wurde am Mittwochabend der Achtelfinal-Gegner ausgespielt. Die Teams, die auf die Schweizer Nati hätten treffen können, sind allesamt Top-Teams. Doch am Ende geht es im Achtelfinal gegen die Franzosen – am 28. Juni um 21 Uhr in Bukarest.