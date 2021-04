Liefermengen steigen - Die Schweiz überholt beim Impfen ihre Nachbarländer

Per Ende April sind in der Schweiz gut zehn Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

In der letzten Woche wurden in allen Kantonen knapp 339’000 Dosen verimpft. Das macht täglich 48’000 Einheiten. Der «Tages-Anzeiger» rechnet vor: Gegenüber den beiden Vorwochen ist das eine Steigerung von 19 respektive 64 Prozent. Somit sind per Ende April in der Schweiz rund zehn Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.