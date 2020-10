In der Schweiz zieht die Pandemie dagegen mit dem Herbstbeginn massiv an.

Die Schweiz hat eine psychologische Schwelle überschritten: Seit Mittwoch hat es hierzulande mehr Covid-Infektionen als in China, dem Ursprungsland des Coronavirus. Das BAG meldete am 21. Oktober 5596 Neuinfektionen. Damit haben sich in der Schweiz total 91’763 Menschen angesteckt.