Trotz Schutzkonzepten und Besuchsregeln in manchen Kantonen: Die zweite Welle hat die Alters- und Pflegeheime mit voller Wucht erfasst. Seit Oktober starben laut neuen Zahlen über 2600 Personen in einem Alters- oder Pflegeheim nach einer Corona-Infektion. In manchen Kantonen stellen Bewohner von Alterseinrichtungen 80 Prozent der Corona-Toten.

«Viele Massnahmen könnte man deutlich lockern»

«Die Massnahmen des Bundesrats finde ich ungenügend. Oft erscheinen sie zufällig und nicht evidenzbasiert. Wir müssen mit allen möglichen Massnahmen auf die Altersheime losgehen», sagt etwa Martin Janssen, emeritierter Professor für Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich. «Viele Massnahmen könnte man deutlich lockern, wenn man die Einschleppung des Virus in die Heime unterbindet.» Zum Beispiel könnten Restaurants dann wieder öffnen. Janssen fordert, dass man die Eingänge der Alter s heime s ichert, sodass nur Personen mit negativem Corona-Test hereinkommen. «Wenn man in ein Altersheim will, muss man sich immer mittels Schnelltest testen lassen. Damit können Ansteckungen im Heim auf ein Minimum gebracht werden.»