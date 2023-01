Die Schweiz wächst viel schneller als vergleichbare Länder

1 / 2 Die Migration in die Schweiz hat seit Einführung der Personenfreizügigkeit stark zugenommen (im Bild: das Gebäude des Staatssekretariats für Migration in Wabern bei Bern). 20min/Matthias Spicher Gemäss einem Wirtschaftshistoriker finde eine Segmentierung des Arbeitsmarkts statt – Einheimische seien in grossen Unternehmen, vor allem im Kader, untervertreten. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Die Schweiz wächst – und das schneller als im Vergleich zu anderen Ländern.

Dieser Trend hält seit Einführung der Personenfreizügigkeit an.

Die starke Einwanderung hat Folgen: für den Arbeitsmarkt, die Umwelt und Infrastruktur.

Rechnet man die ständige und die nichtständige Wohnbevölkerung zusammen, dürfte die Schweiz in diesem Jahr die Schwelle von 9 Millionen Einwohnern überschreiten – am 31. Dezember 2021 wurden laut Bundesamt für Statistik 8’738’791 Menschen in der Schweiz gezählt. Eine Auswertung der «SonntagsZeitung» zeigt: Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit wuchs die Schweizer Bevölkerung doppelt so schnell wie jene Grossbritanniens oder Frankreichs und sogar zwanzig Mal so schnell wie jene Deutschlands. Dies liegt an der starken Einwanderung. Auch weil man mehr Leute geholt habe, «als man effektiv braucht», sagt Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Interview mit der Zeitung.

Zwar hätten sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet, dass Migranten den Einheimischen die Jobs wegnehmen würden. Doch Straumann sagt, dass es dafür Anzeichen einer «Segmentierung des Arbeitsmarkts» gebe. «Einheimische gehen immer mehr in Berufe, in denen sie nicht voll dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, vor allem in die Verwaltung, in staatsnahe Betriebe, in KMU. In den grossen Unternehmen sind sie hingegen untervertreten, vor allem im Kader.»

Die starke Einwanderung hat auch andere Auswirkungen: Die Folgen für Umwelt, Infrastruktur und Zusammenleben sind frappant. Immer mehr Grünfläche wird zugebaut, der Verkehr stockt zunehmend, die CO2-Ziele zu erreichen wird trotz grosser Sparbemühungen umso schwieriger.

Entsprechend dürfte die Zuwanderung zu einem der grossen Themen des Wahljahres 2023 werden. Wirtschaftshistoriker Straumann sagt in der «SonntagsZeitung» , für die Schweiz sei die starke Einwanderung ein Nullsummenspiel: «Wir haben zwar Vollbeschäftigung, eine stabile Wirtschaft und Wachstum, aber der Wohlstand pro Kopf wächst nur langsam und kommt längst nicht allen zugute.»

Was bringt die Zukunft? «Der Boden ist knapp, irgendwann wird es so teuer sein, hier zu wohnen, dass das Wachstum abflachen wird», so der Historiker. Das könne aber noch Jahre dauern.