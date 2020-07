Tessiner Regierungspräsident

«Die Schweiz war zu wenig gut auf die Pandemie vorbereitet»

Der Tessiner Regierungspräsident Norman Gobbi kritisiert das Vorgehen des Bundes während der Corona-Krise. Die Absprache zwischen Bund und Kantone habe nicht gut funktioniert.

«Die Schweiz war nicht genug gut auf die Pandemie vorbereitet», so der Regierungspräsident.

«Bern war oft zu spät», so Gobbi.

Am Schluss habe das Tessin in seiner Vorreiterrolle bei der Coronavirus-Krise allerdings Gehör in Bern gefunden, relativierte Gobbi etwas. Die Landesregierung habe dann viel für den Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitgeber getan, führte er weiter aus. Dank der Krisenfenster habe man weitergehende Massnahmen ergreifen können, hiess es.