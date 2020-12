Der Bundesrat hat heute einen schwerwiegenden Entscheid zu treffen. Nachdem monatelang die Kantone über die Corona-Massnahmen entschieden haben, nimmt jetzt der Bundesrat das Heft wieder in die Hand. Diese Massnahmen wollte der Bund ursprünglich durchsetzen:

• Für private Veranstaltungen gilt eine maximale Zahl von 5 Personen aus zwei Haushalten. Ausgenommen sind Feiern bis 10 Personen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember.

Das hat bei den Kantonen aber für böses Blut gesorgt. Verschiedene Kantone kündigten an, sich in der Vernehmlassung zu wehren. Speziell die Westschweizer Kantone und Bern sehen nicht ein, weshalb sie jetzt, wo sie die Zahlen teilweise bereits mit harten Massnahmen heruntergebracht haben, vom Bund übersteuert werden sollen. Der Entscheid des Bundesrats darf also mit Spannung erwartet werden.