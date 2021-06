AstraZeneca - Die Schweiz will 2,3 Millionen zusätzliche Impfdosen verschenken

Bereits vor gut einem Monat gab die Schweiz bekannt, dass sie mit drei Millionen Impfdosen helfen will, nun wurde die Hilfe aufgestockt.

Sie sollen an das internationale Hilfsprogramm Covax gehen.

Das BAG will 5,3 Millionen Covid-19-Impfdosen verschenken.

Die Schweiz will statt drei Millionen neu 5,2 Millionen Dosen verschenken.

In Europa und Nordamerika sind immer mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft. Aber in vielen ärmeren Ländern bekommt nur ein Bruchteil der Bevölkerung Schutz. NGOs appellierten deshalb an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des derzeitigen G7-Gipfels, die Patente für Impfstoffe freizugeben.