«All I Want For Christmas Is You» ist derzeit – wie solls auch anders sein – der Hit schlechthin. Überhaupt sind Weihnachtssongs beliebt und stürmen jedes Jahr die Charts. Doch wieso nur?

Die Stars freut es : «Die Schweiz will Tradition» – deshalb sind Weihnachtshits so erfolgreich

1 / 9 Seit fast 30 Jahren beglückt uns Popstar Mariah Carey pünktlich zur Weihnachtszeit mit ihrem Hit «All I Want For Christmas». Getty Images for BET Tatsächlich verdient sich die 52-Jährige seit der Veröffentlichung eine goldene Nase. 55 Millionen Dollar sind es bis heute. Getty Images Auch die deutsche Popsängerin Sarah Connor (42) gibt sich dieses Jahr die Ehre. Ihr zweites Weihnachtsalbum ist Mitte November erschienen. Getty Images for MADELEINE

Darum gehts Schweizerinnen und Schweizer lieben Tradition. Deshalb feiern sie jedes Jahr die gleichen Weihnachtssongs ab.

Eine Freude für die Interpretinnen und Interpreten, denn sie verdienen sich eine goldene Nase. Eine, die besonders profitiert, ist Mariah Carey (52).

«Es kann durchaus nochmals einen grösseren Hit geben. Dazu braucht es nur den richtigen Song und einen Social-Media-Hype», sagt Musikexperte Steffen Hung zum Phänomen rund um die bisherigen Hits.

Während die Temperaturen sinken, schiessen die Weihnachtssongs in den Charts in die Höhe. So belegen derzeit 13 Tracks Plätze in der Top 20 der Schweizer Hitparade. Doch nebst vielen Klassikern, wie «Last Christmas» oder «Jingle Bell Rock», die jedes Jahr recycelt werden, veröffentlichen internationale Musikerinnen und Musiker immer wieder neue X-Mas-Songs. Interpreten wie Sarah Connor, die Backstreet Boys, Alicia Keys, Sam Smith, Chris Brown, Ava Max und Sia liessen es sich dieses Jahr nicht nehmen, ihre Fans mit den festlichen Liedern zu beglücken – doch sie machen es wohl auch aus Eigeninteresse.

Das lukrative Weihnachtsgeschäft

Steffen Hung ist Musikexperte und Inhaber von Hitparade.ch. Er erklärt: «Anders als bei Sommerhits, die jedes Jahr neu erscheinen, will man an Weihnachten Tradition haben. Das heisst, es werden auch immer wieder dieselben Songs neu aufgenommen und gespielt. Wenn man es als Musiker schafft, so einen Weihnachtshit zu landen, generiert das Jahr für Jahr lukrative Einnahmen.»

Eine Künstlerin wurde so zur Königin der musikalischen Weihnachtsorgie: Mariah Carey (52). Alleine mit «All I Want For Christmas Is You» hat sie seit der Veröffentlichung 1994 über 55 Millionen Dollar verdient, was umgerechnet fast 52 Millionen Franken sind. Laut Hung sind Weihnachtsalben bei Schweizerinnen und Schweizern sehr beliebt. So schaffen es solche Platten um Weihnachten immer wieder zurück in die Charts. Gutes Beispiel sei dabei das Album «Zimetschtern han i gern» von Andrew Bond, das es sogar auf Platz 30 der ewigen Bestenliste von Hitparade.ch geschafft habe.

Tiktok könnte Neues bringen

Auch dieses Jahr führt Maria Careys Weihnachtshymne die Hitparade auf dem ersten Platz an. Kann denn ein solcher Hit überhaupt übertroffen werden? Hung sagt Ja. «Damals dachte man auch, dass es wohl nie einen grösseren Hit als ‹Last Christmas› von Wham! geben würde. Heute hat aber ‹All I Want For Christmas› den Song abgelöst.»

Der Kenner ist zuversichtlich, dass es tatsächlich irgendwann einen noch grösseren Hit geben wird, und rechnet Tiktok dabei eine grosse Rolle an. «Dazu braucht es nur den richtigen Song und einen Social-Media-Hype. Tiktok hat bereits in den Singles-Charts für einige Charts-Einstiege gesorgt. In Sachen Weihnachtssongs kann es genauso laufen.»



