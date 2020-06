Gestochen scharfe Luftbilder

Die Schweiz wird immer schärfer

Regelmässig macht Swisstopo Luftaufnahmen der Schweiz. Jetzt liegen brandneue Bilder der Kantone Schwyz und St. Gallen vor. Verglichen mit jenen vom Jahr 2000 scheinen gar Welten dazwischenzuliegen.

Swisstopo stellt online eine Karte zur Verfügung, mit der man Zeitreisen per Luft durch die Schweiz unternehmen kann . Jüngst kamen aktuelle Luftaufnahmen aus den Kantonen Schwyz und St. Gallen dazu. Hier bringen wir jeweils die aktuellsten Bilder einiger Orte sowie dazu das gleiche Bild, das der zweitjüngsten Kategorie zugeordnet ist (2018). Wir beginnen mit dem Eisfeld und Freibad in der Stadt St. Gallen. Hier 2018…

Das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo arbeitet andauernd daran, dass die Schweiz immer schärfer wird: Flugzeuge mit hochauflösenden Kameras erfassen jeden Winkel unseres Landes, und so werden die Luftaufnahmen mit der verbesserten Technik über die Jahre immer hochauflösender. Kürzlich teilte Swisstopo mit, dass wieder zwei Kantone abgeflogen wurden und damit neue, besser Bilder vorliegen:

Jetzt können also auch die Schwyzer und St. Galler ihre Weiler, Dörfer und Städte gestochen scharf aus der Luft betrachten. Und noch besser: Dank einer Zeitreisefunktion, welche das Bundesamt auf der Online-Karte anbietet, kann man gleich noch eine Zeitreise unternehmen und den eigenen Ort betrachten, wie er sich über die Jahrzehnte entwickelt hat. Besonders eindrücklich wird so zum Beispiel die rege Bautätigkeit in der Schweiz sichtbar.