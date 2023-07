Beten während des Dienstes: Thurgauer Landeskirchenräte nehmen Stellung

In der Politik spalteten sich die Meinungen darüber.

Die Ausgangssituation

Vom 28. Juni bis zum 2. Juli fand das islamische Opferfest statt – das höchste Fest im Islam. Wie Bilder eines Angehörigen der Armee (AdA) zeigen, hielten deswegen Soldaten der Schweizer Armee ein Feldgebet ab. Auf Bildern ist zu sehen, wie mehrere Männer in Tarnanzügen auf Matten in Richtung Mekka beten. Im Hintergrund sind Berge und mehrere gepanzerte Fahrzeuge der Schweizer Armee zu sehen. In der Politik spalteten sich die Meinungen darüber.