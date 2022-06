Ab 2023 : Die Schweiz wurde in den UNO-Sicherheitsrat gewählt

Erstmals hatte sich die Schweiz für eine Mitgliedschaft beworben. Mit 187 Stimmen wurde die Bewerbung am Donnerstagabend angenommen.

«A plus for peace» – ein Plus für den Frieden: Mit diesem Slogan warb die Schweiz bei den anderen 192 UNO-Mitgliedern um ihre heutige Wahl in den UNO-Sicherheitsrat. Mit 187 Stimmen wurde die Kandidatur der Schweiz am Donnerstagabend angenommen, wie der «Tagesanzeiger» berichtet. Über zehn Jahre hätten die Vorbereitungen auf den Beitritt gedauert. Im Jahr 2023 beginnt nun die Mitgliedschaft. Auch Malta, Japan, Mosambik und Ecuador wurden bei der gleichen Abstimmung in den Sicherheitsrat aufgenommen. Die Wahl am Donnerstag war für alle Kandidaten ungefährdet, weil keine anderen Länder offiziell antraten.