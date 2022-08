Logistikprobleme: Die Schweiz zapft erneut die Mineralölreserven an

Grund dafür sind Probleme in der Logistik .

Die Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten bleibt eine logistische Herausforderung. Deshalb hat das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL beschlossen, eine zweite Pflichtlagerunterschreitung vorzunehmen. Damit können bis Ende September 2022 weitere 12,8 Prozent der gesamten Pflichtlagermenge bezogen werden, wie das BWL in seiner Mitteilung schreibt. Die Massnahme gelte demnach von 22. August bis zum 30. September 2022.

Trockenheit und Personalmangel

Zwar seien auf dem internationalen Markt weiterhin genügend Mineralölprodukte erhältlich, die logistischen Probleme auf dem Wasser und auf der Schiene beim Transport der Güter in die Schweiz würden aber anhalten und sich teils noch verschärfen. So sei der Pegel des Rheins nach der anhaltenden Trockenheit so tief gesunken, dass die Lademengen für Gütertransporte auf dem Fluss drastisch reduziert werden mussten. Gleichzeitig komme es laut dem BWL im grenzübergreifenden Bahnverkehr wegen Bauarbeiten und zu wenig Personal seit längerer Zeit zu Ausfällen und massiven Verspätungen.