Grosse Freude über Ankündigung

Können sich binationale Paare bald wieder sehen?

Binationale Paare sind teilweise seit Monaten getrennt wegen den Einreisebestimmungen. Bis Ende Juli soll es in der Schweiz eine Lösung für sie geben. Die Freude ist gross.

Liebe ist nicht Tourismus – unter diesem Motto kämpfen Paare, die Tausende Kilometer auseinanderwohnen, für eine Lockerung der Einreisebeschränkungen. Derzeit können etwa US-Amerikaner oder Bürger aus südmerikanischen Ländern wie Brasilien oder Kolumbien nicht in die Schweiz einreisen, um ihre Partnerin oder den Partner zu besuchen – es sei denn, sie hätten gemeinsame Kinder.

Bis spätestens Ende Juli will auch die Schweiz eine Lösung finden für ein Wiedersehen. Das sagte Barbara Büschi vom Staatssekretariat für Migration am Freitag. Sie habe grosses Verständnis für diese Menschen, dass sie ihre Partner sehen möchten. «Wir werden die Einreisebestimmungen für diese Personen möglichst rasch anpassen.»

Andrea kommt aus Altstetten, Jeff aus Richmond im US-Bundesstaat Virginia. Die beiden sahen sich zuletzt im Januar dieses Jahres. «Noch nie fühlte ich mich so hilflos und verloren wie im Sumpf der Corona-Pandemie. Ich wünschte mir, die Politiker würden sich ein Leben ohne ihre Frauen oder Partnerinnen vorstellen», sagt Jeff.

Nora Diggelmann (29) wohnt in Bern, ihr Freund Omar (38) in Los Angeles. Die beiden lernten sich 2016 kennen, seit eineinhalb Jahren sind sie ein Paar. «Unsere Liebe ist stärker als jegliche geschlossenen Grenzen, aber wir brauchen Lösungen», sagt Diggelmann.

«Menschlich ist möglich»

Die Freude darüber ist gross auf Social Media. Viele bedanken sich für die politische Unterstützung des Anliegens. «Thank you a million», heisst es etwa in einem Post. Eine andere Twitter-Nutzerin schreibt: «Die Schweiz zeigt auch Herz. Vielen Dank für den Beweis, dass menschlich möglich ist.» In einem weiteren Tweet heisst es: «Wir freuen uns, dass wir nun bald Klarheit haben, wie und wann unsere Partnerinnen und Partner einreisen dürfen.»