Nati-Star Hischier zur WM - «Die Schweiz zu repräsentieren macht mich schon stolz»

Die Eisgenossen starten überzeugend in das Turnier.

NHL-Star Nico Hischier hofft auf die Goldmedaille an der WM.

Starspieler Hischier glaubt an Edelmetal.

Die Schweizer Hockey-Nati überzeugt an der WM in Riga.

Mit Siegen gegen Tschechien und Dänemark startete die Schweiz erfolgreich in das WM-Abenteuer. Beim Erfolg gegen die Tschechen brillierte die Nati besonders im Powerplay. Gegen Dänemark zeigte das ganze Team eine starke Defensivleistung und Goalie Reto Berra musste nur vier Schüsse parieren.

NHL-Star Nico Hischier zeigte sich mit den beiden Spielen im Interview mit 20 Minuten sehr zufrieden: «Ich glaube, wir haben mit soliden Auftritten zwei wichtige Siege eingefahren.» Besonders hebt der 22-Jährige die Defensive im Team hervor. «Mit einer soliden Defensivarbeit kann man auch mal Spiele zu null gewinnen und ganz wichtig: Mit einer guten Leistung in der Defensive kann man auch Turniere gewinnen», so Hischier.

«Wir müssen effizienter sein»

Das Spiel der Hockeynati ist kräfteraubend. Haben die Spieler keine Bedenken, dass am Ende die Luft ausgeht? Hischier: «Angst haben wir sicher nicht. Wir würden uns freuen, bis zum Schluss dabei zu sein.» Schon vor dem Turnier kündete Hischier an, dass man gerne Gold holen würde. Diesen Standpunkt untermauerte er nochmals: «Die Goldmedaille ist mit diesem Team sicher möglich. Wir wissen aber, dass es nicht leicht wird. Ab dem Viertelfinal ist es nur noch ein Spiel, das über Sieg oder Niederlage entscheidet.»

Trotz der guten Leistungen gibt es jedoch auch Punkte zu verbessern. «Wir machen trotzdem ab und zu Fehler und müssen effizienter sein.» In der Tat: Bei 30 Schüssen auf den Kasten der Dänen zappelte nur ein Puck im Netz. Frustriert hat das die Offensive aber nicht, so Hischier. Der Star der New Jersey Devils aus der NHL sagt: «Wenn man frustriert ist, verliert man die Konzentration und gibt dem Gegner das Momentum, das haben wir nicht gemacht.»