Fake News in China - «Die Schweizer Botschaft hat richtig und mutig gehandelt»

«China dürfte alles Interesse daran haben, dass dieser peinliche Fall so rasch als möglich in Vergessenheit gerät», sagt der langjährige Schweizer Diplomat Paul Widmer.

Ende Juli berichtet ein in China lebender Schweizer Biologe namens Wilson Edwards von einer Verschwörung gegen China : Der Forscher aus der neutralen Schweiz schreibt in einem Facebook-Beitrag, dass es laut seinen Quellen in der Weltgesundheitsorganisation WHO das Ziel der USA sei, mit ihrer Untersuchung zur Herkunft des Coronavirus China zu diskreditieren. Seine Aussagen werden auf Social Media bereitwillig aufgenommen, den chinesischen Staatsmedien dienten sie als Steilvorlage, wie auch die « Washington Post » berichtet.

«Kühlen Kopf bewahren und die Sachen richtigstellen»

Eine Überraschung sei die Falschmeldung nicht: «Propaganda und Falschmeldungen begleiten die Diplomatie seit Anbeginn wie einen dunklen Schatten», so Widmer. Das einzige Mittel dagegen sei, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Sachen richtigzustellen – gerade so, wie das die Botschaft in Peking getan habe. «Die Schweizer Vertretung hat richtig und mutig gehandelt», sagt Widmer. Allfällige Konsequenzen seitens China seien nicht zu befürchten: «China dürfte alles Interesse daran haben, dass dieser peinliche Fall so rasch als möglich in Vergessenheit gerät.»