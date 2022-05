Ukraine: Die Schweizer Botschaft in Kiew musste ihre Flagge einholen

Nach drei Monaten hat die Schweizer Landesvertretung in Kiew seit letzter Woche wieder geöffnet. Bevor Botschafter Claude Wild am 28. Februar als Letzter das Gebäude verliess, liess er eine grosse Flagge mit dem Schweizer Wappen auf dem Dach der Botschaft anbringen. Sie sollte es den russischen Piloten ermöglichen, auch aus der Luft auszumachen, dass es sich um eine auswärtige Landesvertretung handelt.

Diese Entscheidung sei auf Grundlage eines vorgegebenen Sicherheitsdispositivs erfolgt, so Wild gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Denn die Schweizer Botschaft befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kiewer Regierungsviertels. In den ersten Kriegstagen drangen russische Truppen bis nah an die Hauptstadt vor, auch Luftangriffe auf Kiew konnten nicht ausgeschlossen werden.