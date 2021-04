Die Schweizer Nati will unbedingt die Quali für die EM 2022 in England schaffen. Ob sie dieses Ziel erreicht, muss das Penaltyschiessen entscheiden.

Darum gehts Im Hinspiel trennten sich die Schweiz und Tschechien 1:1.

Das heisst: Ein 0:0 würde der Nati reichen, damit sie sich für die EM 2022 qualifiziert.

Das schaffte die Schweiz nicht.

Im Hinspiel kamen die Schweizerinnen mit einem blauen Auge davon. Gegen Tschechien spielte die Nati 1:1. Dank eines Penaltys in der 90. Minute. Crnogorcevic behielt die Nerven, erzielte mit ihrem 61. Tor im Dress der Schweizer Nati den so wichtigen Ausgleich im Hinspiel der Barrage für die EM 2022. Wegen des Remis genügte den Schweizerinnen im Rückspiel in Thun ein 0:0. Ein machbares Ergebnis. Oder? Theoretisch: Absolut. Doch die Schweizer Nati, sie hatte Mühe. Ja, sie enttäuschte.

Doch von Anfang an. In der ersten Hälfte konnte keines der beiden Teams ein Tor erzielen. Das Spiel der Schweiz war geprägt von Fehlpässen. Die Nati kam kaum vor das Tor der Tschechinnen, versuchte es vor allem mit Schüssen von Crnogorcevic, Maritz und Gut aus der Distanz, die aber allesamt ungefährlich waren. Tschechien ging hart in die Zweikämpfe und hatte nach einem Eckball eine sehr gute Chance. Kurz: Das Schweizer Spiel hatte noch viel Luft nach oben.

Das einzig Gute: Es stand noch 0:0. In der zweiten Halbzeit gelang Tschechien durch Svitkova das 1:0. Die Tschechin spielte Fölmli aus und fasste sich ein Herz. Aus 20 Metern traf sich herrlich. Doch die Nati, sie konnte reagieren. Nur acht Minuten später traf Sow zum Ausgleich. Sie spitzelte den Ball an der tschechischen Torhüterin vorbei. Nur 2 Minuten und 25 Sekunden war Sow auf dem Feld, bis sie jubeln durfte. Dann passierte nicht mehr viel. Wie das Hinspiel endete das Rückspiel nach 90 Minuten mit 1:1. Weil es aber eine Entscheidung brauchte, ging die Partie in die Verlängerung. In dieser passierte nicht mehr viel – und so musste das Penaltyschiessen entscheiden.