Deutscher schwärmt über Corona-Lage - «Die Schweizer lassen sich nicht einsperren – anders als wir»

«Die Rückkehr des Lächelns an den Zürichsee» – so betitelt am Samstag die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) einen Artikel zur Corona-Situation in der Schweiz. Nach Monaten strenger Corona-Massnahmen sei die Aussengastronomie im Land nun wieder geöffnet – «und sofort verwandelt sich das Land zum Besseren».

«Zürich lächelt, Zürich lacht»

Die «FAZ» fand in der Schweiz «gute Laune auf Erden, Lebensfreude, Alltagsgenuss» und «das grosse Glück der kleinen Freiheit», wie es im Artikel heisst. «Wir sind an der Limmat gewesen und haben das Unglaubliche gesehen: Zürich lächelt, Zürich lacht.» Deutschland hingegen sei wohl gerade das am schlechtesten gelaunte Land der Welt, schreibt Jakob Strobel y Serra, der bei der «FAZ» stellvertretender Leiter des Feuilletons ist.

«Sie lassen sich nicht einsperren»

«Es ist ein seltsam bedrückend beglückendes Gefühl, weil diese Menschen uns zeigen, in welch seltsamer Welt wir in Deutschland gerade leben und in welcher viel schöneren wir doch leben könnten», schreibt der Autor weiter. Obwohl die pandemischen Zahlen in der Schweiz weder besser noch schlechter seien als in Deutschland, herrsche in der Schweiz «keine Paranoia» und «keine Panik». Ausserdem springe in der Schweiz kein Passant verschreckt zur Seite, wenn ihm ein Unmaskierter entgegenkomme. Es herrsche aber auch «keine apokalyptische Peststimmung». Und man geniesse auch nicht die «Henkersmahlzeit vor dem Weltuntergang» – sondern ein Glas Chasselas am Bellevue, weil man wisse, dass die Welt nicht untergeht.