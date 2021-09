Marlen Reusser, Elise Chabbey, Nicole Keller, Stefan Küng, Mauro Schmid und Stefan Bissegger wollten am Mittwoch bei der Mixed-Staffel der Rad-WM in Flandern für Furore sorgen. Um 15.48 Uhr setzen sich das Sixtett an die zwischenzeitliche Spitze des Klassements. Das Problem dabei: Gleich mehrere Teams mit Favoritenstatus waren noch unterwegs. Zittern war also angesagt.