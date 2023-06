Puppy-Play: «In der Bevölkerung sind die Vorurteile gross»

1 / 3 Whizzler und Trucker sind Teil der Puppy-Play-Szene. 20min/nog In der Schweiz treffen sich rund 100 Personen zum regelmässigen Austausch. 20min/nog Die Allermeisten von ihnen sind Männer. 20min/nog

Pup-Play – Darum gehts Rund 20 Personen trafen sich am Sonntag zu den «Swiss Puppy Games».

Die Teilnehmenden wollen mit dem Gang in die Öffentlichkeit Vorurteile abbauen.

Das ist passiert

Sie jagen in einem Parcours einem Ball hinterher, müssen Düfte und Gerüche erschnüffeln und in einem Bällebad blind spezielle Tennisbälle auffinden: Am Sonntag fanden im Zürcher Pfingstweidpark die «Swiss Puppy Games» statt. Rund zwanzig Männer zwischen 20 und 50 kämpften in verschiedenen Disziplinen um den Titel. Organisator der Spiele ist der Betriebsökonom Jimmy (35): «In der Bevölkerung sind die Vorurteile uns gegenüber noch gross, aber das Interesse steigt stetig.» Sei die Schweizer Szene vor fünf Jahren noch überschaubar gewesen, würden heute rund hundert Personen regelmässig bei Treffen zusammenfinden.

«Mit den Swiss Puppy Games wagen wir den Gang in die Öffentlichkeit und wollen so auch Vorurteile abbauen», so Jimmy. «Schliesslich sind sie nur deswegen so gross, weil der Lifestyle noch relativ unbekannt ist.»

Darum geht es

«Beim Rollenspiel schlüpfen einige Personen – oft mit Hundemaske und Halsband – in die Rolle eines Welpen oder eines Hundes, andere in die Rolle des Herrchens oder Frauchens», so Jimmy. Teilweise kommen auch ein Hundegeschirr oder eine Leine zur Anwendung. «Im Spiel verhält sich der Puppy wie ein verspielter, unbesorgter Hundewelpe und rennt Bällen hinterher, lässt sich kraulen oder füttern.»

Zwar stamme das Puppyplay ursprünglich aus der BDSM-Szene (englisch für Fesselung, Disziplin, Dominanz und Unterwerfung). Nicht immer habe das Spiel einen sexuellen Hintergrund, betont Jimmy. «Oft geniessen die Teilnehmenden einfach die soziale Atmosphäre und die Nähe zueinander.» Zudem habe der Lifestyle auch nichts mit Sodomie zu tun: «Es geht nicht darum, mit realen Tieren zu interagieren.»

Das sagen die Teilnehmer

Herrchen (36) und Fyvel (33), Unternehmer: «Wir sind seit 14 Jahren zusammen und geniessen die Zeit als Puppy und Herrchen enorm. Für uns ist es ein Weg, vom stressigen Alltag runterzukommen, abzuschalten und voll im Moment abzutauchen. Das damit verbundene Gefühl der Freiheit ist enorm schön. Sind wir draussen mit der ganzen Ausrüstung unterwegs, wird man oft von Vielen belächelt, manche Leute fragen auch nach. Grundsätzlich haben wir aber nur positive Rückmeldungen erhalten. Abends oder nachts würden wir aber nicht mit Hundemaske und Leine durch Zürich ziehen.»

Whizzler (39), in der Gastronomie tätig: «Ich habe den Lifestyle auf Tiktok entdeckt. Obwohl es mich irgendwie reizte, dachte ich mir zu Beginn, dass das doch total schräg ist. Als ich vor zwei Monaten in Berlin war, entschloss ich mich dennoch kurzerhand, ein komplettes Outfit zu kaufen und durch die Stadt zu laufen. Ich hatte einige coole Begegnungen mit wildfremden Leuten – und seither bin ich regelmässig bei Treffen dabei. Mich macht das einfach total glücklich. Vor allem, weil ich mich ganz neu entdecken kann. Was mir gefällt, ist der gegenseitige Respekt in der Gruppe – alles basiert auf gegenseitigem Konsens.»

Perry (21), im Gesundheitsbereich in Ausbildung: «Mein Ex-Freund hat mich vor einigen Monaten mit der Szene bekannt gemacht. Die Leute sind total offen und sympathisch. Egal, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat, ob man dick oder dünn ist: Jede und jeder ist willkommen. Ich mag das Geknuddel und Geschmuse, bei mir hats einfach voll gepasst.»

