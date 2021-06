Elijah Salomon in der «Supreme Show» - «Die Schweizer Reggae-Szene ist am Bubbeln»

Die 20-Minuten-Radio-Moderatoren Moe und Freezy erinnern sich gut an die Zeit, als plötzlich überall Schweizer Reggae die Sommernächte am See beschallte.

Eine Westafrika-Tour brachte den Reggae-Star näher zu sich

Reggae werde in der Schweiz aktuell nicht so heiss diskutiert, meint Moe. «Wie siehst du die Szene hier im Moment?», will er wissen. «Mega aktiv, sie ist am Bubblen und vernetzt sich. Es gibt viele junge, neue DJs, neue Sounds und neue Künstler», so Elijah. Er erinnert sich an die Jahre 2007 bis 2010 zurück: «Da hatten wir eine mega schöne Zeit, in der viele Künstler zusammenkamen und gemeinsame Konzerte gaben – die Bewegung erlebte einen Schwung.» Heute fühle es sich wieder ähnlich an, meint Elijah.