Henrik Kristoffersen wütet bei Glanzleistung von Marco Odermatt

Nach dem Rennen war der 25-jährige Odermatt überglücklich. Gegenüber dem SRF sagte er: «Ich bin so durch, dass ich fast schon ein wenig emotional werde. Ich habe zwar immer gesagt, dass mir diese 2000 Punkte nicht so wichtig sind. Aber heute war ich nervöser als sonst, irgendwas in mir wollte diesen Rekord also wirklich.» Er habe Vollgas gegeben und viel riskiert. «Dass ich so die Saison abschliessen konnte, ist schon mega geil. Danke allen fürs Daumen drücken!»