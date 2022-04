Branchenlösung gefunden : Die Schweizer Seilbahnen haben das Fondue-Verbot abgewendet

Eine überarbeitete EU-Norm verbietet die Verwendung von offenem Feuer in Gondeln. Dem Fondueplausch hat in der Schweiz drohte möglicherweise das Aus. Das konnte nun abgewendet werden.

Wegen einer EU-Norm drohte in der Schweiz ein Verbot für den Verzehr von Fondue und Raclette in Seilbahnen.

Rund 20 Schweizer Bergbahnen bieten ihren Gästen den Verzehr von Fondue oder Raclette während einer Fahrt an. Die sei neben einem aussergewöhnlichen Erlebnis für die Kundinnen und Kunden auch eine zusätzliche Einnahmequelle für die Seilbahnunternehmen, teilt Seilbahnen Schweiz mit. Trotz der Verwendung einer Wärmequelle mittels einer offenen Flamme in der Kabine und dem damit verbundenen Brandrisiko seien bis heute keine Zwischenfälle registriert worden.

Tische müssen fix montiert sein und aus feuerfestem Material bestehen

«Die Seilbahnunternehmen waren sich ihrer Sorgfaltspflicht und der Anwendung notwendiger Massnahmen durchaus bewusst», so Berno Stoffel, Direktor Seilbahnen Schweiz. «Die Sicherheit der Gäste hat im Betrieb oberste Priorität und entsprechend wurden diverse Massnahmen zur Brandverhütung und -bekämpfung längst umgesetzt.» In der Branchenlösung seien betriebliche Grundlagen, eine Risikoanalyse und klar definierte Massnahmen zur Eindämmung der Brandgefahr aufgeführt. So sei beim Materialeinsatz

zwingend, dass beispielsweise der Tisch in der Kabine fix montiert sein müsse und aus feuerfestem Material zu bestehen habe. Auch definiert sei die Belegung der Kabine abhängig von der Kabinengrösse. In jedem Fall dürften sich aber maximal zehn Personen in der Kabine befinden.