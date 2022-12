Swisscoy-Chef: «Schweizer Soldaten im Kosovo spüren Anspannung»

Was heisst angespannt? Sind Ihre Truppen in erhöhter Reaktionsbereitschaft?

Also unsere Leute, vor allem die Leute, die im Norden nahe mit der Bevölkerung arbeiten, spüren die Anspannung natürlich auch. Aber sie sind dafür ausgebildet, sie wissen, dass es zu Spannungen kommen kann. Dafür wurden wir in der Schweiz gut ausgebildet. Und sie wurden auch so vorbereitet, dass sie die Lage gut handhaben können und dass sie sicher sind. Das ist auch das Allerwichtigste, dass unsere Leute sicher sind.

Ich war vor einem Jahr nicht da, ich kann es nicht beurteilen. Aber in der Geschichte gab es immer wieder Spannungen im Norden. Jetzt ist wieder so eine Phase, wo wir wieder politische Spannungen haben. Und wir hoffen alle, dass sich diese Phase bald wieder beruhigt.

Die Aufgabe der Swisscoy innerhalb der Schutztruppe KFOR hat sich aufgrund der Lage nicht verändert. Wir haben diverse Leute in den Stäben der KFOR und diverse Liaison- und Monitoring-Leute, die in der Bevölkerung leben. Sie nehmen die Stimmung in der Bevölkerung auf und rapportieren an die KFOR. Weiter machen wir logistische Leistungen zugunsten der KFOR. Und wir stellen mit unseren Genie-Mitteln die Bewegungsfreiheit der KFOR sicher.