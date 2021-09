EM in Riesenbeck - Die Schweizer Springreiter holen EM-Gold im Nationenpreis

1 / 3 Springreiter Bryan Balsiger auf AK's Courage ballt die Faust: Die Schweiz holt EM-Gold beim Nationenpreis. Friso Gentsch/dpa Martin Fuchs reitete auf Leone Jei. Friso Gentsch/dpa Steve Guerdat ritt auf Albfuehren's Maddox. Getty Images

Darum gehts Im deutschen Riesenbeck findet zurzeit die Europameisterschaft im Springreiten statt.

Die Schweiz holt dabei im Nationenpreis die Goldmedaille.

Hinter den Schweizern klassieren sich Deutschland und Belgien auf Platz zwei und drei.

Grosser Triumph für die Schweizer Springreiter im westfälischen Riesenbeck. Elian Baumann, Bryan Balsiger, Martin Fuchs und Steve Guerdat holen sich im Team-Wettbewerb die Gold-Medaille. Die Schweizer starteten in den heutigen Umgang als Führende, nachdem sie bereits am Donnerstag in den ersten zwei von insgesamt drei Umgängen brillierten.

Das Quartett von Equipenchef Michael Sorg knüpfte am Freitag an die Leistung vom Vortag an und holte sich den Europameistertitel in überzeugender Manier. Lokalmatador Deutschland schnappte sich die Silber-Medaille, Bronze ging an die Belgier.

Reaktion auf die Olympia-Enttäuschung

«Ich bin sehr stolz auf das Team», sagte Steve Guerdat nach dem Team-Triumph an der EM und sprach dabei auch an, dass das Schweizer Team stark auf die verpatzen Auftritte an Olympia reagieren konnte: «Wir hatten ein Tief in Tokio, aber kamen nun stark zurück». Bei den Olympischen Spielen konnte die Schweiz trotz hohen Erwartungen keine Medaille einfahren.

Am kommenden Sonntag könnte es für das Schweizer Team noch mehr Edelmetall geben, wenn die Entscheidung in der Einzelwertung ansteht, in der Martin Fuchs zurzeit die Nase vorn hat. Bryan Balsiger und Steve Guerdat können sich dabei ebenfalls gute Chancen auf eine Medaille ausrechnen.