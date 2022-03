Slalom Flachau 1. Lauf – Österreicher Strolz deklassiert Konkurrenz – Yule mit Podest-Chancen

Die Schweizer Edeltechniker warten in dieser Saison noch auf einen Sieg im Slalom. Beim zweitletzten Rennen des Winters in Flachau, das als Ersatz für das abgebrochene Rennen in Zagreb dient, stellte Johannes Strolz im ersten Lauf die überragende Bestzeit auf. Der Österreicher distanzierte die Konkurrenz um eine knappe Sekunde und mehr. Daniel Yule liegt bei Rennhalbzeit als bester Schweizer auf Rang 4.

Der Kampf um die Podestplätze ist eng, denn zwischen Rang 2 und 16 liegen nur knapp acht Zehntel. Darunter befinden sich mit Nef (13.) und Meillard (14.) auf zwei Schweizer. Zenhäusern, Rochat und Aerni werden im zweiten Lauf mit einem grösseren Rückstand am Start stehen. Sie bilden ein Schweizer Trio auf den Positionen 17 bis 19.