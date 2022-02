Die Schweizerin Emilie will Germany’s Next Topmodel werden

«Alle reden davon, dass sie mehr Diversity möchten. Aber ich bring es an den Start!», verkündet Model-Mama Heidi Klum im Pressestatement zur kommenden Staffel «Germany’s Next Topmodel». Die 48-Jährige verspricht Kleidergrössen von 30 bis 54, eine Altersspanne von 18 bis 68 und Körpergrössen von 154 bis 195 Zentimeter. «Ich suche immer noch nach einem Model, das das gewisse Etwas hat. Das Ziel der Sendung ist gleich. Aber der Look der Models hat sich verändert und die Nachfrage nach Diversity ist jetzt grösser denn je», so Heidi.