Mit drei Athletinnen unter den Top 5 - Indergand, Reusser und Neff im Gesamtklassement in den Top 5

Am Sonntag startete das Frauenfeld der Tour de Suisse Women in die zweite und letzte Etappe.

Nachdem am Samstag die erste Etappe der Tour de Suisse Women gefahren wurde, startete das Frauenfeld am Sonntag um 10.00 Uhr in die zweite und letzte Etappe der weiblichen Ausführung des Rennklassikers Tour de Suisse. In der letzten Etappe der Tour geht es vor allem um Geschwindigkeit. Ein Rundkurs von 8,8 km muss hierbei zehn Mal gefahren werden.

Im gelben Trikot startete Élise Chabbey, die Schweizer Strassenmeisterin, die sich gestern im Sprint mit der Favoritin Elizabeth Deignan einen starken Endspurt lieferte und Etappensiegerin wurde. Das Feld startete nicht in voller Grösse. Bereits vor dem Start gaben wenige einzelne Athletinnen auf. Auch während des Rennens fielen bis zur Hälfte der Strecke weitere Fahrerinnen so weit ab, dass sie das Rennen komplett beendeten. Und auch der grosse Pulk an Fahrerinnen fing zu diesem Zeitpunkt an, sich in drei Gruppen zu teilen. Bis dato war es ziemlich schwierig, in dem geschlossenen Feld einen Sprintangriff zu absolvieren. Denn alle Versuche wurden neutralisiert und konnten nicht vollendet werden.