Flugzeugabstürze - Die schwersten Unfälle der Schweizer Luftwaffe in den letzten 20 Jahren

1 / 7 Bei der Flugshow an der Ski-WM 2017 in St. Moritz, touchierte ein Flieger ein Kabel eines Fernsehsenders. Verletzt wurde niemand und der Pilot konnte die Maschine sicher landen. (Symbolbild) Patrouille Suisse / Twitter Beim Super Puma Absturz 2016 beim Gotthard kamen zwei Piloten ums Leben. Eine weitere Person wurde verletzt. Die Crew war im Rahmen einer Inspektion auf dem Gotthard unterwegs. AFP via Getty Images Von 2009 bis Ende 2016 war André Blattmann Chef der Schweizer Armee. LMS

Darum gehts In Melchsee-Frutt stürtzte am Mittwoch ein Kampfjet der Armee ab.

Seit 1941 ereigneten sich in der Schweizer Luftwaffe rund 400 Flugunfälle mit über 350 Todesopfern.

Im Jahr 2016 verlor die Armee drei Flugzeuge. Zwei im Inland und eines in den Niederlanden.

17. Februar 2017 – Beinahekatastrophe an Ski-WM

Bei einem Showflug an der Ski-WM in St. Moritz, touchiert am 17. Februar 2017 ein PC-7-Flieger ein Kameraseil. «Ich kann mir nicht erklären, warum das Flugzeug das Kameraseil touchiert hat», sagt ein hoher Luftwaffenoffizier, der dabei war, zu «SonntagsBlick». Verletzt wurde niemand und der Pilot konnte die Maschine sicher landen. Dabei entstand ein Sachschaden von über 250’000 Franken.

28. September 2016 – Helikopter stürzt beim Gotthard ab

Ein Super Puma der Schweizer Armee kollidierte laut dem Armeechef André Blattmann wahrscheinlich mit einer Hochspannungsleitung. Der Helikopter war im Rahmen einer Inspektion auf dem Gotthard unterwegs und der Absturz ereignete sich gegen zwölf Uhr. Augenzeugen berichteten, dass der Helikopter in Brand geriet und komplett ausbrannte. Zwei Piloten kamen dabei ums Leben und eine dritte Person wurde verletzt.

29. August 2016 – F/A-18 zerschellt am Sustenpass

Wenige Minuten nach dem Start prallte ein Pilot am 29. August 2016 mit einer F/A-18 in die westliche Bergflanke des Hinter Tierbergs in der Region Sustenpass. Man habe lange gehofft, den Piloten retten zu können, sagte Bundesrat Guy Parmelin. Zwei Tage später konnte der Pilot nur noch tot geborgen werden. Der Absturz wurde mutmasslich durch eine falsche Höhenangabe verursacht. Weitere Faktoren könnten den Unfall mitverursacht haben, hiess es in einer Medienmitteilung.

14. Oktober 2015 – Pilot überlebt dank Fallschirm

Im gemeinsamen Trainingsraum der Schweiz und Frankreichs stürzte eine zweisitzige F/A-18 südöstlich von Besancon ab. Der Pilot wurde verletzt, überlebte aber dank Schleudersitz und Fallschirm. 2018 erhob die Militärjustiz Anklage gegen den Piloten unter anderem wegen Nichtbefolgens von Dienstvorschriften sowie fahrlässigem Missbrauch und Verschleuderung von Militärmaterial.

23. Oktober 2013 – F/A-18-Kampfflugzeug in Obwalden abgestürzt

Zwei Personen starben bei dem Flugzeugabsturz am 23. Oktober 2013 bei Alpnach in Obwalden beim Vierwaldstättersee. Ein nicht durchgeführtes Umkehrmanöver wurde gemäss Schlussbericht des militärischen Untersuchungsrichters für den Unfall verantwortlich gemacht.

30. März 2011 – Fluglehrer und Schüler verletzt

Ein Helikopter des Typs Cougar stürzte während eines Ausbildungsfluges im Maderanertal im Kanton Uri ab. Der Fluglehrer und sein Schüler wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht.

12. November 2002 – Kleinflugzeug bei Bondaduz GR abgestürzt

Auf dem Rückflug nach Buochs touchierte ein PC-7-Trainingsflugzeug der Schweizer Armee das Kabel einer Luftseilbahn und stürzte ab. Beide Insassen starben bei diesem Unglück.

12. Oktober 2001 – Vier Tote in Crans Montana

Auch oberhalb von Crans Montana im Wallis touchierte 2001 eine Alouette III ein Kabel, stürzte ab und ging beim Aufprall in Flammen auf. Alle vier Insassen kamen dabei ums Leben.

27. August 1938 in der Region Hoch Ybrig

Das Flugunglück, das bisher am meisten Opfer forderte, ereignete sich am 27. August 1938 in der Region Hoch Ybrig. Vier von fünf Maschinen des Typs Fokker CV-E stürzten bei einem Formationsflug vom Militärflugplatz Dübendorf via Disentis nach Bellinzona ab. Ursache für den Absturz war überraschender Nebel. Es starben sieben Piloten und ein Mechaniker.