Von der Polizei gestoppt

«Die Schwiegermutter muss ja auch irgendwo Platz haben»

Massiv überladen war eine Familie aus Deutschland unterwegs in die Ferien. In Tenniken BL war Endstation. Die Baselbieter Polizei machte den Fall auf Facebook publik, die Reaktionen ihrer Follower liessen nicht lange auf sich warten.

Am Mittwochmorgen hielt die Polizei Basel-Landschaft auf der A2 bei Tenniken (BL) in südlicher Richtung einen Personenwagen an, da dieser die Dachlast um 200 Kilogramm überschritt. Die Polizei wurde durch einen weiteren Fahrzeuglenker auf den Verstoss aufmerksam gemacht. Der deutsche Lenker sei mutmasslich unterwegs in Richtung Tunesien gewesen, war auf Anfrage zu erfahren. »Der Lenker konnte eine Person organisieren, welche die überschüssige Ladung abgeholt hat, damit dieser seine Fahrt fortsetzen konnte», so ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft. Der Lenker erhielt zudem eine Busse von 2200 Schweizer Franken.