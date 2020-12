Die sechs besten Tipps für grüne Weihnachten

Weisse Weihnachten war gestern – und zwar nicht nur, weil es an den Weihnachtstagen im Flachland meistens grün ist. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und auch beim sinnlichsten Fest des Jahres wollen immer mehr Menschen auf ihren ökologischen Fussabdruck achten. Wir zeigen dir sechs Tipps, mit denen dein Weihnachten ein bisschen besser für den Planeten ist – und trotzdem genau so schön wie immer.

Weihnachtsbaum

Weihnachtsschmuck

Kerzen

Trashwichteln

Das geht so: Erst werden Lose verteilt, wer wen in der Familie oder im Freundeskreis beschenkt. Statt aber Neues zu kaufen, wirst du selber kreativ und upcycelst bereits vorhandene Dinge. Upcycling-Ideen findest du reihenweise im Internet. Dann hübsch verpacken – fertig!

Verpackung

Päckli muss schon sein an Weihnachten, schliesslich wollen wir ja was auspacken. Aber statt dem üblichen Geschenkpapier kannst du auch braunes Packpapier bunt bemalen oder Zeitungen bzw. Zeitschriften mit schönen Fotos zum Einpacken verwenden. Auch gut geeignet: Kalenderblätter. Oder du packst das Geschenk in Stoff, also zum Beispiel in ein Geschirrtuch, das der Beschenkte nachher weiterverwenden kann.