Flusspegel sinken nur langsam : «Die Seen müssen so schnell wie möglich entleert werden»

Der Bieler- und der Neuenburgersee dienen als Rückhaltebecken für Aarehochwasser. Seit Sturmtief Bernd in der Schweiz wütete, sind sie voll.

Nach den massiven Niederschlägen der vergangenen Wochen sinken die Wasserpegel in der Schweiz wieder. Allerdings geht das nur langsam voran. «Es wird noch Wochen dauern, bis sich die Lage in den grossen Mittelland-Flüssen normalisiert. Betroffen sind die Aare, die Limmat, die Reuss und der Hochrhein», sagt David Volken, Hydrologe beim Bundesamt für Umwelt. Denn die grossen Flüsse werden derzeit aus den Seen gespiesen, die nach dem Starkregen immer noch sehr hohe Pegel haben. «Die Seen müssen so schnell wie möglich entleert werden», so Volken.

Besonders spürbar ist das im Rhein, der den Grossteil des Wassers von der Alpennordseite aus der Schweiz führt. «Normalerweise haben wir um diese Jahreszeit einen Abfluss von 1400 Kubikmetern pro Sekunde. Jetzt ist es immer noch rund doppelt so viel», sagt der Gewässerexperte. Der Abfluss aus dem Bodensee sei nicht regulierbar, aus dem Bielersee lasse man aber derzeit so viel Wasser wie möglich ab.

Das Bundesamt für Umwelt rechnet mit weiteren Niederschlägen. «Wir wissen nicht, wie stark sie sein werden, aber wir versuchen, zusammen mit den Kantonen so viel Spielraum wie möglich zu schaffen», erklärt Volken. Denn das Wasser aus der Aare fliesst bei Hochwasser aus dem Bielersee zurück in den Neuenburgersee. Dieses Auffangbecken ist aber nicht bodenlos. Es sei erst kürzlich gelungen, die Pegel wieder auszugleichen, so dass das Wasser wieder von alleine aus dem Neuenburgersee fliesst.

Schwankungen in Basel

Obwohl es in den letzten zwei Tagen kaum geregnet hat, ist der Rheinpegel in Basel mehrfach kurzzeitig nach oben gesprungen und dann wieder gesunken. Die Ausschläge nach oben sind zwar kleiner als der massive Anstieg, der zu verzeichnen war, als Sturmtief Bernd über Europa fegte. Doch sind sie für aufmerksame Anwohnende deutlich erkennbar. Am Montag sprang der Rheinpegel einmal acht Zentimeter, einmal 19 Zentimeter. Die Abflussmenge stieg dabei um 68 Kubikmeter respektive um 158 Kubikmeter pro Sekunde. «Insgesamt ist aber seit Samstag eine sinkende Tendenz festellbar», hält Volken fest.

Den Grund für die Schwankungen in den immer noch grossen Wassermassen sieht Volken bei den zahlreichen Flusskraftwerken in der Aare und am Hochrhein. «Sie stauen das Wasser und lassen es immer wieder ab», sagt er. In den nächsten Tagen sei mit sinkenden aber immer noch hohen Pegeln zu rechnen.