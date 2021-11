Deutschland : Vermisste Josefine (14) tot aufgefunden – Polizei geht von Verbrechen aus

Die 14-Jährige war letzten Donnerstag mit ihrem Ex-Freund verabredet gewesen. Die Ermittlungen nach dem mutmasslichen Täter laufen auf Hochtouren.

Die seit einer Woche vermisste 14-jährige Josefine H. ist in Sachsen-Anhalt nach Polizeiangaben Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Wie die Polizei in Magdeburg am Mittwoch mitteilte, wurde die Leiche der Jugendlichen am Nachmittag in einem Garagenkomplex in Aschersleben entdeckt.