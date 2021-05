Kurs in Frauenfeld - «Die Sensationslust bei Feuerwehreinsätzen ist gross»

So probten Mitglieder der Feuerwehr Koordination Ost.

Leser glaubten an einen echten Einsatz.

In Frauenfeld führten Einsatzkräfte letzte Woche eine Übung durch.

«Unfall auf Autobahn, Auto von Brücke gestürzt», berichtete ein News-Scout letzte Woche. Ein Auto sei auf dem Dach. Ein anderer News-Scout meinte, es sehe so aus, als hätten die Einsatzkräfte einen Unfall gestellt. Zudem sagte er: «Wenn das wirklich so ist, ist das eine künstliche Herstellung einer Gefahrensituation.»

Bei dem Vorfall handelte es sich tatsächlich um keinen echten Unfall. Er war Teil eines Strassenrettungskurses der Feuerwehr Koordination Ost. Durchgeführt wurde der Kurs am 28. und 29. April in Frauenfeld. Bei der Polizei gingen wegen des Kurses mehrere Medienanfragen ein. Verkehrsteilnehmende hätten sich aber nicht gemeldet, so Michael Roth, Sprecher der Kapo Thurgau. Weiter meinte er: «Es gab auch keinen Grund, die Rettungskräfte zu alarmieren, da stets Einsatzkräfte vor Ort waren.»