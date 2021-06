Streamingstarts Juni 2021 - Die Serie «Solos» soll gegen das Alleinsein helfen

«Solos»

Letztes Jahr im April veröffentlichte Regisseur David Weil auf Amazon Prime die heiss diskutierte Nazi-Jäger-Serie «Hunters» mit Logan Lerman und Al Pacino. Nun schickt er auf dem Streamingdienst eine neue Serie an den Start – es gibt weniger Action und mehr Empathie. «Ich hoffe, dass Leute sich die Serie anschauen und sich ein bisschen weniger allein fühlen», sagt Weil in einem Pressestatement über «Solos».

Verbundenheit trotz Isolation

Er wünscht sich, dass Menschen sich gehört und verstanden fühlen: «Ich will, dass das Publikum denkt: Hier beschreibt jemand genau die Dinge, die ich gerade durchmache.»



In den sieben Episoden der futuristischen Anthologieserie spielen sich Storys ab, die alle um ein zentrales Thema kreisen: Die Figuren fühlen sich alleine und suchen in den isoliertesten Momenten nach Wegen, sich miteinander zu verbinden. Die Geschichten wirken pro Folge zwar abgeschlossen, verflechten sich über die gesamte Staffel aber zu einem Gesamtbild.