Am 14. September hatte die Swiss Football League die TV-Rechte ab der Saison 2021/22 ausgeschrieben. Nun hat sich das SFL-Komitee entschieden und vergibt die Rechte an Blue TV, ehemals Teleclub.

Am Mittwoch haben Liga und Fernsehen einen ersten Kurzvertrag unterschrieben, der bis zum Ende der Saison 2024/25 gültig ist. Er besagt, dass Blue TV alle Spiele der Super League überträgt. Über die Höhe des Vertrags wurde nichts bekannt, die künftigen Anspielzeiten sind noch offen.

Möglicherweise deutlich weniger Geld für die Liga

Das Schweizer Fernsehen strahlt wie gehabt eine Partie pro Runde im Free-TV aus und hält weiterhin die Rechte an den Höhepunkten aller Spiele. Sowohl in der Super League als auch in der Challenge League.