Fussball nach Corona

Die SFL wollte den Ball am 20. Mai wieder rollen lassen

Die Swiss Football League will die Meisterschaft unbedingt fortführen. Sie hat ein detailliertes Konzept erarbeitet und beim Bundesamt für Sport eingereicht.

Die SFL mit CEO Claudius Schaefer hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie in Kooperation mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern ein detailliertes Konzept beim Bundesamt für Sport (BASPO) eingereicht hat.

Wird die Meisterschaft weitergeführt? Zumindest wenn es nach der Swiss Football League (SFL) geht, scheint es so. So hat die SFL zusammen mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern (IFIK) ein detailliertes Konzept erarbeitet. Das schreibt sie in einer Mitteilung.

Liga hatte noch andere Ideen

Im Konzept zu finden sind gar zwei Optionen, die die Liga ursprünglich andachte. So strebte die Liga ursprünglich eine Wiederaufnahme der Meisterschaft (13 Meisterschaftsrunden, 3 Cuprunden und 2 Barragespiele) im Mai an. Die erste Option sah einen Trainigsstart am 27. April vor sowie den Beginn der Meisterschaft am 20. Mai. Bei der zweiten Option sollte die Meisterschaft am 30. Mai wieder starten.