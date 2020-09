Die Shacket ist die perfekte Übergangsjacke für Männer

Modisch gesehen kann uns der Herbst vor Herausforderungen stellen: Am Morgen ist es kühl, sodass wir nicht ohne Jacke das Haus verlassen und am späten Nachmittag wünschen wir uns, wir hätten das Teil einfach zuhause gelassen.

Die perfekte Lösung für dieses Dilemma kommt von Bradley Cooper. Der Hollywoodstar machte d ie Shacket dieses Frühjahr zum Thema, als er mit einem blauen Modell in New York rumspazierte.

Shacket ist eine Zusammensetzung aus Shirt und Jacket, eine andere geläufige Bezeichnung dafür ist auch Overshirt. Die Shacket ist vom Stoff her dick genug, dass sie einen wärmt aber nicht so dick, dass man darin schwitzt, also genau in der goldenen Mitte von Shirt und Jacke.