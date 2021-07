Zu früh gefreut - Die Siegerin, die keine war

Sie reckt die Arme in die Höhe und schreit ihre Freude in den Himmel von Tokio heraus: Als die niederländische Radrennfahrerin Annemiek van Vleuten am Sonntag die Ziellinie des olympischen Strassenrennens überquerte, hätte man als Zuschauer den Eindruck gewinnen können, die Niederländerin habe gerade Gold gewonnen.

«Dachte, ich hätte Gold»

Die Antwort liegt in den an Olympia nicht ganz so professionellen Bedingungen, wie sie die Athletinnen anderswo vorfinden. So fahren sie an den Olympischen Spielen in Tokio ohne Knopf im Ohr, können also während der Fahrt nicht mit ihrem Team kommunizieren. Dementsprechend kann es vorkommen, dass Fahrerinnen zu einem gewissen Zeitpunkt im Rennen den Überblick verlieren – so wie das van Vleuten nun passiert ist.