Lothar Matthäus im Interview über Strafzettel, den FCZ und Nati-Stars

Lothar Matthäus ist wieder einmal zurück in der Schweiz. Der Weltmeister (1990) und Weltfussballer (1991) ist nach Zürich gereist, um in einem Podiumsgespräch mit dem ehemaligen Nati-Captain Pascal Zuberbühler (51) über die grössten Momente seiner Karriere zu sprechen. Vor dem Event der Serie «History Makers» im Zürcher FIFA Museum hat sich 20 Minuten mit dem 61-Jährigen zu einem Gespräch getroffen.

Lothar Matthäus: Der Beruf als TV-Experte bringt es halt mit sich, dass du eben noch mehr im TV zu sehen bist wie zu Aktivzeiten. Als Spieler hattest du maximal zwei Spiele in der Woche. Jetzt habe ich sehr viele Sendungen, vor allem bei Sky. Da kann es schon sein, dass man mich jeden Tag sieht. (lacht) Ist ja aber nicht immer live.

Zürich kenne ich sehr gut. Und das auch schon eine lange Zeit. Generell die Schweiz kenne ich sehr gut. Ich bräuchte kein Navi, um mich hier zurechtzufinden. Ich hatte ja auch, sagen wir mal, meine private Zeit hier in den 90er-Jahren, als ich mit einer Schweizerin verheiratet war (Model und TV-Moderatorin Lolita Morena, Anm. d. R.). Mit ihr habe ich bis heute sehr guten Kontakt – sowie mit einigen Freunden hier. Ich mag es grundsätzlich hier.

Mit welchem Club könnten Sie sich am meisten identifizieren?

Wichtig ist für mich, dass die Clubs die nötige Tradition mitbringen. Ich habe den Meistertitel des FC Zürich eng mitverfolgt, wo ja Lucien Favre auch mal Trainer war. Auch mit Xamax und der Familie Facchinetti war ich schon immer in Kontakt, genauso wie mit Servette und St. Gallen. Wenn ich jetzt einen raussuchen dürfte, wären es wohl die Young Boys, weil sie auch wirtschaftlich gut aufgestellt sind – wie Basel vor ein paar Jahren.

Sie kennen FCZ-Trainer André Breitenreiter persönlich. Denken Sie, er bleibt Zürich auch nächste Saison erhalten, auch wenn in der Bundesliga das grosse Trainer-Karussell losgetreten wurde?

Wo wird der in Gladbach entlassene Adi Hütter unterkommen?

Adi hat überall seinen Stempel hinterlassen. Immer gute Arbeit geleistet. In Gladbach hat scheinbar etwas nicht gestimmt, das kann passieren. Aber ich bin mir sicher, dass Hütter einer derjenigen Trainer sein wird, die bei einem der sieben offenen Posten in der Bundesliga unterkommen. Er hat in Deutschland einen ausgezeichneten Namen.