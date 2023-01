Australian Open: Novak Djokovic legt sich mit den Fans an

Auch die Schweizerin Belinda Bencic zieht in Melbourne in die dritte Runde ein.

«Trouble in paradise», oder «Ärger im Paradies» ist ein gängiger Ausdruck, wenn in einer solid geglaubten Liebesbeziehung Probleme zum Vorschein kommen. Dies dürfte im Moment auch auf das Verhältnis zwischen Novak Djokovic und einigen australischen Tennis-Fans zutreffen.

Eigentlich ist der Serbe in Down Under sehr beliebt – unter anderem wegen Australiens grosser serbischer Diaspora. Als die 35-jährige Weltnummer fünf im Zweitrundenspiel gegen den Franzosen Enzo Couacaud (ATP 191) in vier Sätzen gewinnt, kommt es allerdings zum Eklat.