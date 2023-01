Sind das die wahren Vorbilder?: Die Sinnfluencer kommen

Es sei eine Bezeichnung, die sie sich selbst nicht geben würde – die Zürcherin Anina Mutter betreibt seit sechs Jahren einen Nachhaltigkeits-Blog und postet dazu auf Social Media. Immer häufiger wird sie als Sinnfluencerin bezeichnet. Der Begriff, der für Sinnstiftung in den sozialen Medien steht, nimmt seit etwa drei Jahren an Popularität zu. Noch sei er positiv konnotiert und werde mit Ideen wie Authentizität und Transparenz verknüpft, sagt Anina Mutter. Daher schätze sie es, in diese Sparte eingeordnet zu werden. Die Frage ist, wie lange das noch so anhält.