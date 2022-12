Experte ordnet ein: Darum löst die iranische Regierung die Sittenpolizei auf

Das Regime steht vor dem Zusammenbruch. Es will Zeit schinden. Mit dieser Auflösung will das Regime so erscheinen, als ob es den Protestierenden, von denen ohnehin viele kein Kopftuch mehr tragen, entgegenkommen würde. Die Sittenpolizei aufzulösen, aber weiter Protestierende zu foltern, ist ausserdem scheinheilig.



Zudem wird die Protestbewegung durch diesen Schritt nur auf den Kampf um die Kopftuch-Tragepflicht reduziert. Den Protestierenden ging es von Anfang an um die Auflösung des islamischen Regimes und die Errichtung eines demokratischen Systems, in dem Staat und Religion getrennt sind.