Linksextreme Chaoten: Politikerinnen blicken mit Sorge auf den 1. Mai

Es ist nicht das erste Mal, dass vermummte Linksextreme für Krawall sorgen. Bereits im Februar kam es wegen der geplanten Koch-Areal-Räumung zu Ausschreitungen.

Drei Politikerinnen befürchten, dass aufgrund Welle von Gewaltdemos, die wir momentan erleben, die Situation am 1. Mai zu eskalieren droht.

Vermummte Linksextreme zogen am späten Samstagabend durch die Langstrasse in Zürich. Mit lauten Parolen und dem Abfeuern von Pyros sorgten sie für chaotische Szenen. Die Bilanz: sieben verletzte Polizistinnen und Polizisten, unzählige Sachbeschädigungen und 17 festgenommene Personen (20 Minuten berichtete).

Camille Lothe, Präsidentin der SVP Stadt Zürich, geriet per Zufall selbst in die Demo, wie sie gegenüber 20 Minuten sagt: «Es war eine sehr angriffige und aggressive Stimmung. Ich musste mich in einem Laden in Sicherheit bringen. Die Demonstrierenden gingen auf die Polizistinnen und Polizisten los. Diese mussten wiederum Wasserwerfer und Gummischrot einsetzen.» Mit Sorge blickt Lothe auf den 1. Mai: «Grundsätzlich ist die Polizei auf solche Ereignisse gut vorbereitet. Mit der Welle von Gewaltdemos, die wir momentan erleben, droht die Situation zu eskalieren.»

Solche Zustände seien unhaltbar. Dass der Gemeinderat die Bussen für die Teilnahme an illegalen Demos nun sogar aufheben möchte, sei komplett absurd: «Anstatt, dass die Stadt Zürich etwas gegen diese gewaltbereiten linken Chaoten macht, will man ihnen noch mehr Rechte geben», so Lothe. Die Anti-Chaoten-Initiative sei deshalb wichtiger denn je. Diese fordert unter anderem eine Bewilligungspflicht für Demos, und dass die Veranstalter illegaler Demos für die Einsatzkosten aufkommen.

FDP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Doris Fiala stellt klar: «Bewilligte und friedliche Demos sind zentraler Bestandteil unserer Demokratie.» Auf der anderen Seite habe es für vermummte Chaoten und Zerstörung keinen Platz: «Gewalt und Zerstörung von Eigentum, wie es am Samstagabend passiert ist, muss harte Konsequenzen haben. Die Sicherheit der Bevölkerung ist oberste Staatsaufgabe.» Das gelte auch am 1. Mai: «Die Polizei muss mit einem angemessenen Grossaufgebot präsent sein und Rudelbildungen von vermummten Personen frühzeitig zugunsten der Sicherheit zerschlagen.»

Sobald sich gewaltbereite Demonstranten in grosser Zahl vermummen und Demos für die «schiere Lust an der Zerstörung» missbrauchen, ist es laut Fiala für die Polizei schwierig und gefährlich, einzugreifen. «Hier kann auch das Verhüllungsverbot helfen: Die Polizei muss die Mittel haben, solche Rudelbildungen früher aufzulösen.» Fiala fürchtet, dass es auch am 1. Mai wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen wird. «Hier muss die Polizei konsequent durchgreifen und es braucht harte Strafen für Sachbeschädigung und Zerstörung.»

Ähnlich sieht es die Zürcher FDP-Kantonsrätin Bettina Balmer: «Angesichts der Demonstrationen der letzten Monate mache ich mir auch etwas Sorgen, dass die Demonstrationen am 1. Mai allenfalls eskalieren könnten.» Für die Sicherheit von allen sei es wichtig, dass die Polizei Präsenz zeigt: «Wenn mit Sachbeschädigungen gegen das Gesetz verstossen wird, muss die Polizei einschreiten», sagt Balmer. Die Kantonsrätin steht hinter den existierenden Regeln und spricht sich für eine Bewilligungspflicht, Bussen gegen Überschreitungen und ein Vermummungsverbot aus.

Stadtpolizei Zürich will Einsatz analysieren

Keine Sorgen wegen dem 1. Mai macht sich die SP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Franziska Roth: «Am Tag der Arbeit werden wichtige Anliegen an bewilligten Demos auf die Strasse getragen.» Dass es immer wieder auch zu Gewalt, Ausschreitungen und Sachbeschädigungen komme, sei klar zu verurteilen. «Das schadet den berechtigten Anliegen bewilligter Demos, weil dann alle nur über die Gewalt sprechen.» Zur Aufgabe der Polizei gehört es, bei unbewilligten Demos auszurücken.

Dass Ausschreitungen an unbewilligten Demos jetzt genutzt würden, um eine rasche und harte Umsetzung des Verhüllungsverbots zu fordern, passt Roth nicht. «Diese Forderung im Rahmen von unbewilligten Demos immer wieder zu bringen, ist SVP-Symbolpolitik im Rahmen ihrer Ausländerpolitik.»

Wie Judith Hödl, Medienchefin bei der Stadtpolizei Zürich, auf Anfrage sagt, wird man diesen Einsatz analysieren und die Auswertung bei der Lagebeurteilung für den 1. Mai einfliessen lassen. Aus taktischen Gründen könne man betreffend Aufgebot am 1. Mai aber keine Angaben machen.

