Ankommende Kriegsflüchtlinge – «Die Situation hier an der Grenze ist absolut herzzerreissend»

Mehr als 120’000 Menschen sind seit Donnerstag von der Ukraine in die Nachbarländer geflüchtet. An den Grenzen leisten auch zahlreiche Privatpersonen Hilfe.

1 / 10 Zahlreiche Menschen befinden sich zurzeit wegen der russischen Invasion auf der Flucht. So etwa diese Frauen mit ihren Kindern, die am Samstag an der Grenze zu polnischen Grenze ankamen. Ein polnischer Grenzwächter hilft den Frauen mit dem Tragen der Taschen. JANEK SKARZYNSKI / AFPAFP Seit Beginn der russischen Invasion am Donnerstag sind gemäss UN-Angaben bereits 120’000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Ein Mann wartet hier mit einem Kind auf seine Frau am Grenzübergang von der Ukraine nach Polen (26. Februar 2022). JANEK SKARZYNSKI / AFP In den vergangenen Tagen kündigten Moldawien, die Slowakei, Ungarn, Polen und Rumänien an, Geflüchtete unkompliziert aufzunehmen und vorübergehenden Schutz zu bieten. Dieses Bild entstand am Grenzübergang in Vysne Nemecke, in der östlichen Slowakei. Photo by PETER LAZAR / AFP

Darum gehts Zahlreiche Menschen befinden sich auf der Flucht aus der Ukraine.

An den Grenzen zu den Nachbarländern wie Polen, Ungarn und Rumänien kommen derzeit zahlreiche Kriegsflüchtlinge an.

Von den Behörden und Privatpersonen werden sie mit grosser Solidarität empfangen.

Das UNHCR hat trotzdem «grosse Sorgen vor dem, was noch kommen wird».

Wegen des russischen Angriffs sind derzeit Tausende Menschen auf der Flucht in sichere Nachbarländer: «Seit Beginn der russischen Invasion am Donnerstag sind bereits mehr als 120’000 Menschen aus der Ukraine geflohen», sagt die stellvertretende UN-Hochkommissarin für Flüchtlinge, Kelly Clements, zu CNN. Laut Clements suchen die meisten Flüchtlinge in Polen und Moldawien Zuflucht, andere reisen auch in die Slowakei, nach Ungarn oder Rumänien aus.

Dort werden sie mit riesiger Solidarität empfangen: Roland Schilling, Reporter der UN-Kommission für Flüchtlinge, der sich zurzeit an einem Grenzübergang von der Ukraine nach Moldawien befindet, beschreibt in einem Video die Situation als «absolut herzzerreissend»: «Abertausende Geflüchtete sind in den vergangenen 36 Stunden in Moldawien angekommen. Es sind Frauen und Kinder in grosser Anzahl, die die Grenzen erreichen.» Im Hintergrund des Videos sieht man zahlreiche Personen, eingehüllt in dicke Jacken, bepackt mit Taschen, Koffern und Kinderwagen.

«Die lokalen Bewohner bieten Unterstützung an»

Trotz der schwierigen Situation sei das Verhalten der Behörden sehr eindrücklich, so Schilling: «Es ist ein sehr gutes Prozedere, die Leute müssen nicht zwingend einen Pass bei sich tragen. Solange sie irgendeine Form der Identifikation vorweisen können, werden sie für die Aufnahme geprüft.» Ausserdem seien Gratisbusse organisiert worden, um die Leute von der Grenze wegzubringen. «Die lokalen Bewohner zeigen sich engagiert und bieten den Geflüchteten Unterstützung oder Lebensmittel an», so Schilling.



Auch in Polen kommen derzeit zahlreiche ukrainische Kriegsflüchtlinge an. Nach Angaben des stellvertretenden polnischen Innenministers Pawel Szefernaker sind bereits 100’000 Menschen aus der Ukraine «entlang der gesamten Grenze» nach Polen eingereist. «Die Polen sind sehr gastfreundlich», sagt Matt Gutman, der sich zum Zeitpunkt der Aufnahme als Reporter für ABC News in einem Bahnhof in Przemysl befindet, einer Stadt an der Grenze zur Ukraine. Dort ist in der Nacht ein Zug mit ukrainischen Flüchtlingen angekommen. «Polizisten, Informationsstände und Sanitäter stehen bereit, um den Flüchtlingen zu helfen.» Auch Kaffee und Kekse würden angeboten, so Gutman.

Gemäss Gutman sind die Leute, die im Hintergrund des Videos zu sehen sind, mit einem Zug mit fast sechs Stunden Verspätung aus der ukrainischen Stadt Lwiw in Polen angekommen: «Die Menschen gingen bereits durch den Zoll. Jetzt versuchen sie Tickets zu kaufen, um in andere polnische oder europäische Städte zu gelangen. Die Geflüchteten haben nur wenige Taschen bei sich: Sie haben nur das Nötigste dabei.»

«Zwei Familien, die seit 30 Stunden im Zoll sind, brauchen Hilfe»

Auch in anderen angrenzenden Ländern wie Ungarn oder Rumänien kommt es zu grossen Hilfsaktionen. In der rumänischen Facebook-Gruppe «United for Ukraine» werden geflüchtete Ukrainer an rumänische Familien vermittelt, die Flüchtlinge aufnehmen können. Die öffentliche Gruppe zählt bereits über 140’000 Mitglieder. «Zwei Familien, die seit 30 Stunden im Zoll und völlig erschöpft sind, brauchen einen Ort, an dem sie bleiben und sich ausruhen können. Vielleicht täglich einen halben Tag», postet etwa eine Userin in die Gruppe. Innerhalb weniger Stunden meldeten sich zahlreiche Personen bei ihr, die ihr eine Unterkunft anboten. «Es gibt so viele Nachrichten. Danke von ganzem Herzen», schreibt die Verfasserin des ursprünglichen Tweets.

Wie verschiedene Twitter-User berichten, sind zahlreiche rumänische Bewohner und Bewohnerinnen auch an die Grenzen gefahren, um Flüchtlingen eine Fahrt anzubieten oder vorläufig bei sich aufzunehmen.



«Die Lage an der Grenze ist extrem angespannt»

In den vergangenen Tagen kündigten Moldawien, die Slowakei, Ungarn, Polen und Rumänien an, Geflüchtete unkompliziert aufzunehmen und vorübergehenden Schutz zu bieten. «Von den örtlichen Gemeinden und lokalen Behörden werden die Flüchtlinge fantastisch aufgenommen», sagt Kelly Clements weiter im Interview mit CNN. Aber es sei eine dynamische Situation: «Das UNHCR hat grosse Sorge vor dem, was noch kommen wird.»

Ähnlich besorgt äusserte sich auch der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, am Samstag gegenüber dem ZDF-«Morgenmagazin». An der polnisch-ukrainischen Grenze sei die Lage «extrem angespannt», so Müller: «Die Wartezeiten für Geflüchtete aus der Ukraine, um über die Grenze nach Polen zu kommen, haben in der Nacht bei etwa zwölf Stunden gelegen. Bei niedrigen Temperaturen harrten dort viele Frauen und Kinder aus.» Die polnische Regierung habe acht Aufnahmezentren eingerichtet, diese werden aber wohl nicht ausreichen, um die rund eine Million erwarteten Flüchtlinge aufzunehmen.