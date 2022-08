Fehlende Plätze für Geflüchtete: «Die Situation ist für alle sehr herausfordernd»

Noch immer kommen täglich neu aus der Ukraine Geflüchtete in der Schweiz und im Kanton Luzern an. Für sie alle müssen Unterkünfte her. Der Kanton Luzern hat deshalb die Gemeinden in die Pflicht genommen und via Verteilschlüssel vorgeschrieben, wie viele Wohnplätze sie bis September stellen müssen.