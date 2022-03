Ukrainer in der Schweiz – «Die Situation ist momentan sehr unübersichtlich»

Tausende Menschen strömen täglich über die polnisch-ukrainische Grenze. Sie flüchten vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Ein Teil der Schutzsuchenden hat es bereits in die Schweiz geschafft, wo sie vom Staatssekretariat für Migration (SEM) den Kantonen zugewiesen werden.

Geflüchtete müssen zur Ruhe kommen

«Für die Geflüchteten ist es wichtig, irgendwo gesichert zur Ruhe zu kommen und dann in kleinen Schritten Perspektiven aufgezeigt zu bekommen», so Blättler. Zur Ruhe kommen können sie in Privatunterkünften. Dieses Vorgehen könne schnell wechseln, denn die Anzahl privater Unterbringungsplätze in Schwyz sei nicht sehr gross. In Zukunft müssen Menschen wohl auch in Kollektivunterkünften untergebracht werden.